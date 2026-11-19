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Россия располагает крупными запасами энергоресурсов, включая гидроэнергетику и возобновляемые источники. Это дает стране конкурентные преимущества в развитии искусственного интеллекта (ИИ), заявил Владимир Путин по итогам трехсторонних переговоров в Шэньчжэне.

По его словам, у страны есть запасы углеводородов мирового уровня – нефти, газа и угля.

"У нас огромные возможности гидроэнергетики и, кстати говоря и возобновляемые источники", – сказал глава государства, отнеся к последним, в частности, энергию Солнца.

Все эти направления активно развиваются. По словам Путина, стремление развивать такие технологии в принципе есть практически у всех стран.

Также президент добавил, что в России работают компании, которые являются лидерами в сфере ИИ.

"У нас есть компании, которые безусловно являются лидерами не только в России, но и активно развивают свою деятельность во многих странах мира", – сказал он.

Ранее участники делового саммита АТЭС выступили за формирование безопасной системы управления искусственным интеллектом. В документе уточняется, что упомянутая система также должна быть ответственной, контролируемой и способствующей инновациям. Она необходима для открытого, инклюзивного и выгодного развития ИИ.