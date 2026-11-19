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Полевской городской суд запретил определенные действия управляющей сауны Ирине Гребенщиковой, где парами хлора отравились дети. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

В частности, суд запретил обвиняемой без согласия следователя общаться с потерпевшими. Ее также обязали приходить к следователю и в суд по вызовам без задержек.

Гребенщиковой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В СУ СК по региону сообщили, что она полностью признала вину и согласилась возместить вред и оплатить лечение всем потерпевшим.

Инцидент произошел 17 ноября. В сауне села Косой Брод под Полевским отмечали день рождения. Взрослые и дети ощутили резкий запах хлорки и не раз жаловались на это администрации.

Как рассказали в Минздраве области, семь детей приняли в стационаре медучреждения. Самому младшему было три года, остальным – 15 и 16 лет. После осмотра шестерых госпитализировали с диагнозом "отравление хлором легкой степени". Старшему ребенку помощь оказали на месте.