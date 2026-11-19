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Международный спорт вошел в серьезный кризис, а федерации при выдаче нейтрального статуса действуют избирательно и вредят сами себе. Об этом РИА Новости сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр спорта России Олег Матыцин.

Он указал на Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая отказывает в нейтральном статусе сильнейшим российским спортсменам.

"К сожалению, мы видим тенденцию избирательности при выдаче нейтрального статуса, когда нашим сильнейшим спортсменам в нем отказывают", – заявил Матыцин.

По его словам, международные федерации должны быть заинтересованы в честном соперничестве, так как это служит развитию спорта, привлекает зрителей и распространяет вид спорта среди молодежи.

Глава комитета добавил, что федерации фактически сами ограничивают себя в развитии и создают опасные прецеденты. По его словам, в дальнейшем такие ситуации способны нарушить единство в спорте и привести к глубокому кризису.

"Мне сложно сказать, боятся ли в FIS трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Не хочу заниматься догадками", – отметил Матыцин.

Ранее FIS отказала Большунову в предоставлении нейтрального статуса. Лыжник планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). При этом в прошлом сезоне спортсмену также отказали в допуске до международных турниров.

Также стало известно, что FIS отказала в нейтральном статусе Веронике Степановой, Александру Терентьеву, Сергею Ардашеву и тренеру Егору Сорину.

