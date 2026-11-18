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Российские лыжники, исходя из правил Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), имеют право принять участие в этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель соревнований Микаэла Ганц.

При этом в лыжной федерации Швейцарии перенаправили запрос в МИД конфедерации по поводу въезда в страну спортсменов из России. По словам официального представителя федерации Филиппа Берча, по сравнению с прошлым годом, когда спортсмены в нейтральном статусе принимали участие в соревнованиях в Давосе, на данный момент неизвестно о новых требованиях для въезда в Швейцарию.

В частности, неясно, выдаст ли страна визы российским спортсменам для участия в этапе Кубка мира. Соревнования пройдут в Финляндии, Норвегии, Швейцарии, Франции, Германии, Италии и Швеции.

В Хельсинки 20–21 ноября должен пройти этап международной серии Гран-при. Однако российские фигуристы не смогли доехать до Финляндии, чтобы принять участие в турнире. Причиной стали новые правила въезда, которые затронули в том числе профессиональных спортсменов.

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что разочарованы политизированным решением финских властей в отношении фигуристов. Решение Хельсинки противоречит Олимпийской хартии и конституции Международного союза конькобежцев (ISU).