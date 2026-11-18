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Работа России и Китая идет "по восходящей" на благо народов двух стран. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам главы государства, работа проходит на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

"В этом году мы действительно провели ряд продуктивных встреч. И в Пекине в мае, и в Бишкеке, затем побеседовали в Нью-Дели. У нас хороший график", – отметил он.

Российский лидер также уточнил, что товарооборот РФ и КНР продемонстрирует в этом году хорошую динамику роста. По мнению Путина, товарооборот между двумя странами на протяжении нескольких лет подряд существенно превышал отметку 200 миллиардов долларов.

"Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована еще раз", – добавил глава государства.

Также Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил, что искренне рад встрече с ним. Глава КНР, в свою очередь, подчеркнул, что отношения двух стран имеют широкие перспективы и не подвержены мировой конъюнктуре.

Он также дополнил, что они привносят стабильность и определенность в "турбулентный и хаотичный мир". Кроме того, под руководством двух лидеров китайско-российские отношения были и остаются неподвижными, как гора при любых невзгодах и бурях, заключил Си Цзиньпин.

Встреча двух лидеров состоялась 18 ноября в китайском Шэньчжэне. Она проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры начались в расширенном составе с участием делегаций двух стран. Одной из основных тем станет экономическое сотрудничество Москвы и Пекина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что программа президента на саммите АТЭС рассчитана на три дня. Она включает мероприятия форума, двусторонние переговоры и отдельную встречу с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.

Основные темы беседы, в которой примут участие лидеры трех государств, уже согласованы. Часть переговоров будет открыта для представителей СМИ.