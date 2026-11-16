Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая пройдет в Шэньчжэне 19 ноября. Ранее Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин никогда не вели переговоры между собой в подобном формате. Какие темы могут обсуждаться за столом и изменит ли их диалог ситуацию на планете, разбиралась Москва 24.

"Содействие миру и стабильности"

Трехсторонние переговоры глав России, США и Китая состоятся на полях саммита Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 19 ноября. Прежде Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин не встречались вместе в таком формате.

О достижении договоренности пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 14 ноября, 16-го информацию подтвердил МИД Китая, а позднее мероприятие появилось в опубликованном графике главы Белого дома.

Переговоры пройдут в гостиничном комплексе Kylin Villa, их начало запланировано на 14:30 по местному времени (09:30 по Москве). Заранее согласовывать повестку не планируется, что станет отступлением от привычной для Пекина практики.

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, в ходе встречи лидеры проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между великими державами.





Мао Нин официальный представитель МИД КНР В нынешних условиях на плечи этих трех стран ложится важная ответственность за совместное противодействие глобальным вызовам и содействие миру и стабильности.

Дипломат подчеркнула, что предстоящая встреча имеет новаторское, историческое значение. Мао Нин также напомнила, что Китай, РФ и США – учредители ООН и постоянные члены Совета безопасности организации, а также страны, которые "плечом к плечу одержали победу в мировой антифашистской войне".

При этом Пекин не планирует поднимать тему украинского конфликта в рамках АТЭС, утверждают источники агентства Reuters. Однако депутат Госдумы Александр Асафов не исключил, что, пусть она и не является основной на саммите, все равно может быть затронута в ходе общения.

В контексте отказа от четкой повестки мероприятия парламентарий предположил, что стороны сами предложат свое видение важных вопросов для дискуссий.

Главное – встретятся?

Ключевым фактором, который способен повлиять на возможные итоги переговоров, выступает позиция Китая. Она традиционно отличается крайней осторожностью: страна избегает серьезного вмешательства в вопросы, не затрагивающие ее непосредственные интересы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

"Ярким примером стратегического приоритета Китая служит ситуация вокруг Тайваня – этот вопрос Пекин отстаивает последовательно. При этом события, происходящие далеко от китайских границ, сейчас интересуют КНР значительно меньше", – отметил он.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Важно и то, что Китай стремится не вступать в конфликт ни с одним из крупных игроков – будь то Россия, США или страны Европы. Соответственно, Пекин вряд ли готов брать на себя обязательства, способные поставить его в оппозицию к какой‑либо из этих держав.

Особую сложность создает и проблема стратегической стабильности. США заинтересованы в достижении хотя бы предварительных договоренностей между тремя лидерами по вопросам ядерного оружия, так как в этой сфере, по оценке политолога, сейчас наблюдается опасный вакуум.

"Однако и здесь позиция Китая остается сдержанной. Аргументация Пекина строится на том, что его ядерный арсенал существенно уступает России и США. Исходя из этого, Китай считает, что первоочередная задача – договориться Москве и Вашингтону, а КНР рассмотрит дальнейшие шаги позже", – добавил Макаркин.

При этом значимым является сам факт проведения встречи: согласование такого формата было непростой задачей. Вероятно, это может стать отправной точкой для последующих аналогичных переговоров в том же или близком формате, заключил эксперт.

Исторические параллели

Политолог Юрий Светов согласился, что в ходе переговоров не стоит ожидать громких заявлений или глобальных изменений. Прежде всего, потому, что это первый разговор именно в формате "на троих".

"В отличие от двусторонних контактов, здесь каждому участнику важно соотнести собственное понимание значимости своей страны и самого диалога. Поэтому факт прямого общения лидеров уже имеет большое значение: они смогут прояснить позиции и понять, как выстраивать взаимодействие дальше", – сказал специалист в беседе с Москвой 24.

Эксперт провел историческую параллель с встречей Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля на Тегеранской конференции 28 ноября 1943 года: в разгар Второй мировой войны лидеры с серьезными противоречиями были вынуждены договариваться о порядке мироустройства.





Юрий Светов политолог Главный смысл переговоров в Шэньчжэне в том, что США фактически признают Россию и Китай равноправными партнерами, даже если и не стремятся делать это открыто. Это отражает фундаментальный сдвиг: эпоха однополярного мира завершилась, теперь речь идет о необходимости согласовывать интересы крупных держав и учитывать позицию других стран.

При этом спектр возможных вопросов широк, до самой встречи любые прогнозы остаются предположениями, указал Светов. По его словам, американская сторона заинтересована в том, чтобы свести дискуссию к теме денуклеаризации: для Трампа обсуждение контроля над ядерным оружием служит подтверждением его линии, в частности в контексте ситуации вокруг Ирана.

"Китай, напротив, не склонен фокусироваться на сокращении арсеналов, указывая на колоссальный разрыв в объемах ядерного оружия: у РФ и США его примерно в десять раз больше, чем у КНР", – уточнил политолог.

Российская позиция же состоит в необходимости возродить систему контроля за вооружениями, так как прежние наработки в этом вопросе были разрушены. Россия при этом подтверждает готовность соблюдать условия истекшего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до тех пор, пока другие стороны не нарушат установленные требования.

Кроме того, Китай может предложить вынести на обсуждение новые стратегические темы – например, связанные с искусственным интеллектом. В конечном счете встреча может стать некоторым предисловием дальнейших трехсторонних контактов, резюмировал Светов.

