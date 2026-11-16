Фото: Москва 24/Роман Балаев

Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 19 ноября не обойдут тему урегулирования конфликта на Украине, заявил депутат Госдумы Александр Асафов в беседе с "Газетой.ру".

По словам парламентария, украинский вопрос не является центральной темой трехсторонней встречи, однако стороны его как минимум упомянут. Депутат также обратил внимание на то, что от ранее согласованной повестки решено отказаться.

"Стороны предложат свое видение важных вопросов к обсуждению", – пояснил он.

Ранее МИД Китая официально подтвердил проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне. Договоренность о встрече также подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп говорил, что на переговорах стороны рассмотрят широкий круг вопросов, в том числе денуклеаризацию. В МИД РФ отметили, что Москва намерена добиваться включения в повестку целого набора вопросов.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев подчеркнул, что лидеры трех стран неоднократно подтверждали симпатию и уважение друг к другу, а также желание встречаться и договариваться.

