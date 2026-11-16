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Правительство России утвердило постановление, согласно которому отечественный магазин приложений RuStore теперь обязателен для предустановки на умные телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.

Отмечается, что в связи с новыми требованиями будет скорректирован перечень программ, обязательных к предустановке в 2027 году. В ведомстве уточнили, что документ создает правовую и техническую возможность для установки RuStore. Однако предустановка не обязывает владельцев устройств пользоваться магазином.

В Минцифры отметили, что предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах. Также это позволит реализовать требования по предустановке тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.

Ранее RuStore предоставил разработчикам возможность выбирать страны и регионы для публикации своих продуктов. Например, разработчик может открыть доступ к своему приложению в нескольких странах либо выбрать отдельные рынки.

В перечень регионов входят Россия и страны СНГ, государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также регион Океания.