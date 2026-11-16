16 ноября, 11:40Экономика
Годовой темп прироста наличных в России на октябрь составил 7,1%
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Годовой темп прироста наличных денег в обращении на 1 октября достиг 7,1%. Это следует из материала Центробанка России "О наличном денежном обороте за 3-й квартал 2026 года".
Годом ранее тем прироста находился на уровне 3,7%. При этом общий объем наличных средства за год увеличился на 22%, до 22,78 триллиона рублей. В 2025 году показатель составлял 18,5 триллиона рублей.
Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в России может превысить 90% либо к концу 2026 года, либо в начале 2027-го. Тогда же фиксировали и рост спроса на наличные: россияне держат физический запас денег на случай сбоев с оплатой.
При этом ЦБ не ставит цели довести безналичные платежи до 100%. Как заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, задача в том, чтобы безналичный расчет находился на хорошем, высоком уровне.
Госдума рассмотрит законопроект об ограничениях на операции с наличными