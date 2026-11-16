Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Годовой темп прироста наличных денег в обращении на 1 октября достиг 7,1%. Это следует из материала Центробанка России "О наличном денежном обороте за 3-й квартал 2026 года".

Годом ранее тем прироста находился на уровне 3,7%. При этом общий объем наличных средства за год увеличился на 22%, до 22,78 триллиона рублей. В 2025 году показатель составлял 18,5 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в России может превысить 90% либо к концу 2026 года, либо в начале 2027-го. Тогда же фиксировали и рост спроса на наличные: россияне держат физический запас денег на случай сбоев с оплатой.

При этом ЦБ не ставит цели довести безналичные платежи до 100%. Как заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина, задача в том, чтобы безналичный расчет находился на хорошем, высоком уровне.

