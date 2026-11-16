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Ведется подготовка большого обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

"У нас готовится большой обмен, что анонсировалось. Это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей", – сказала омбудсмен.

Договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом были достигнуты по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, не уточнил параметров обмена.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также подключились к работе по подготовке обмена, который, по словам Кушнера, станет крупнейшим с начала спецоперации и затронет тысячи человек.