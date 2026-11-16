Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рабочая неделя в Москве будет сопровождаться дождем и мокрым снегом, которые будут сменять друг друга на фоне колебаний температуры. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

В понедельник, 16 ноября, в столице ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит 3–5 градусов при южном ветре со скоростью 5–10 метров в секунду.

Во вторник, 17 ноября, ожидается облачная погода с осадками. Местами возможны порывы ветра до 8–13 метров в секунду. В ночь на среду, 18 ноября, прогнозируется дождь, а днем – мокрый снег. Ночная температура в эти два дня составит минус 2–0 градусов, дневная – около 1–5 градусов.

После этого в столицу придет теплая волна. В четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, днем температура будет составлять 4–6 градусов, а ночью – около 0–3 градусов. При этом ожидаются дожди.

В течение рабочей недели в столичном регионе прогнозируется существенное снижение атмосферного давления. Оно понизится с 755 миллиметров ртутного столба в понедельник, 16 ноября, до 727 миллиметров в четверг, 19-го числа.

При этом в Москве ночь на понедельник, 16 ноября, оказалась одной из самых теплых за 78 лет регулярных метеонаблюдений – с 1948 года. Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила плюс 3,8 градуса, что почти на 6 градусов выше климатической нормы.

Рекордно высокая температура в ночь на 16 ноября наблюдалась в 2010 году – тогда температурный минимум в столице составил 8 градусов тепла.

