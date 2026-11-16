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Сахарный диабет второго типа приобрел масштаб глобальной неинфекционной пандемии. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева.

По словам эксперта, ключевая особенность этой пандемии в том, что она не передается от человека к человеку. Заболевание развивается бесконтактно и является результатом реализации предрасположенности организма.

Эндокринолог связала рост заболеваемости с современным образом жизни. Человек живет в комфортных условиях, употребляет много обработанных продуктов и ест больше необходимого.

"Этого недостаточно для того, чтобы мы тратили всю энергию, которую мы едим", – уточнила специалист.

Ранее Минздрав предложил разрешить терапевтам дистанционно следить за состоянием пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Согласно проекту приказа ведомства, для такого наблюдения медорганизации смогут оснащать поликлиники специальными изделиями, которые будут передавать данные о состоянии здоровья пациентов на расстоянии. Количество устройств планируется определять с учетом числа людей, которым потребуется удаленный контроль.