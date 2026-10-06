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06 октября, 16:39

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Минздрав: более 6 млн россиян страдают от диабета

Названо число больных диабетом россиян

Фото: 123RF.com/suriyawut

Более 6,1 миллиона взрослых состоят на учете с сахарным диабетом в России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава РФ, сославшись на данные клинико-эпидемиологического мониторинга.

У 348 тысяч человек диагностирован диабет первого типа, при котором иммунная система атакует вырабатывающие инсулин клетки поджелудочной железы. Второй тип диабета обнаружен у 5 миллионов 729 тысяч человек.

В последние годы такой диагноз все чаще получают люди в возрасте до 30–40 лет. Это может быть связано с избыточным весом, метаболическими нарушениями и ожирением.

При этом нередко диабет выявляют в результате модернизации системы учета в рамках совершенствования деятельности Эндокринологической службы в регионах России, отметили в организации. На сегодняшний день главной задачей врачей остается повышение качества ранней диагностики заболевания.

Ранее врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что развитие диабета в некоторых случаях сопровождается симптомами, которые не сразу связывают с заболеванием.

По его словам, одним из таких признаков может быть постоянная сухость во рту, которая не проходит даже после употребления воды. На развитие заболевания могут указывать непрекращающиеся жажда и чувство голода, а также учащенное мочеиспускание. В некоторых случаях диабет сопровождается резкой потерей веса.

Эндокринолог рассказал о правилах применения препаратов для снижения веса

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