Врач Кондрахин: постоянная жажда и голод могут указывать на развитие диабета

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Развитие диабета в некоторых случаях сопровождается симптомами, которые не сразу связывают с заболеванием. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

По словам специалиста, одним из таких признаков может быть постоянная сухость во рту, которая не проходит даже после употребления воды. На развитие заболевания могут указывать непрекращающиеся жажда и чувство голода, а также учащенное мочеиспускание.

В некоторых случаях диабет сопровождается резкой потерей веса. При этом заболевание, отметил Кондрахин, может долгое время формироваться незаметно.

Врач также объяснил различие между двумя основными типами диабета. При первом организм изначально испытывает недостаток инсулина, тогда как при втором гормон продолжает вырабатываться, но клетки перестают воспринимать его должным образом.

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России сообщили, что основной прирост числа пациентов с диабетом приходится на второй тип заболевания.

При диабете первого типа поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин из-за гибели клеток вследствие аутоиммунного сбоя. При втором типе гормон вырабатывается в достаточном количестве, однако клетки теряют чувствительность к нему, что обычно связано с наследственностью, избыточной массой тела и старением организма.

