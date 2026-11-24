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Заболевание, получившее название "валящий с ног вирус", начинается остро: у человека поднимается температура выше 39–40 градусов, появляются слабость, озноб, сильная головная боль, боль в горле и сухой кашель. Об этом ТАСС рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий НГУ, заместитель директора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева.

По ее словам, для инфекции также характерна выраженная интоксикация и ломота в теле. Инфекционист уточнила, что появление возбудителя в России вполне вероятно – так происходит с любым респираторным патогеном. Причина связана с активным авиасообщением и миграцией.

Ермолаева подчеркнула, что лабораторные данные не подтверждают появления чего-то неизвестного: среди циркулирующих возбудителей преобладают вирус гриппа A(H1N1), а также риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

Однако опасность в этой ситуации связана не с новизной вируса, а с тяжестью течения самого гриппа, который может приводить к серьезным осложнениям, особенно у детей, пожилых людей и беременных женщин, заключила она.

Ранее Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Республики Казахстан, чтобы получить официальные сведения о текущей эпидемиологической обстановке в стране. Поводом стали распространившиеся сообщения о заболевании "валящий с ног вирус".

Согласно информации Минздрава Казахстана, ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в стране остается стабильной и соответствует обычному сезонному росту заболеваемости. В Алматы с 1 ноября зарегистрировали около 14 тысяч обращений за медицинской помощью из-за респираторных симптомов. Госпитализация потребовалась примерно 2,8 тысячи детей.

