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Высокая температура в начале заболевания является признаком хорошего иммунитета. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказала главный внештатный специалист подмосковного Минздрава по первичной медико-санитарной помощи Наталья Филимонова.

По ее словам, иммунитет активно сопротивляется вирусу, из-за чего температура и повышается. Если человек нормально переносит высокую температуру, пугаться ее не стоит.

Во время болезни Филимонова не советует сразу принимать антибиотики и заниматься самолечением. Она также рекомендует не обсуждать лечение с соседями и друзьями, а сразу обращаться к врачу.

Ранее врач Ольга Уланкина предупредила, что неконтролируемый прием антибиотиков может привести к устойчивости бактерий. Она пояснила, что при вирусной инфекции антибиотики не только бесполезны, но и ускоряют появление устойчивых штаммов бактерий, что может усложнить лечение гораздо более тяжелых заболеваний в будущем.

