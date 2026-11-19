Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Сочи водитель экскурсионного автобуса умер от сердечного приступа прямо за рулем во время движения. Это привело к ДТП, сообщили РИА Новости в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что автобус съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение рядом с поселком Красная Поляна. В салоне в момент происшествия пассажиров не было, пешеходы также не пострадали.

Ранее девять человек пострадали в Пензе, где пассажирская "Газель" протаранила пункт выдачи заказов Ozon. В Минздраве региона уточнили, что восемь женщин и мужчина были доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В областной Госавтоинспекции добавили, что микроавтобус не относится к маршрутному транспорту. Судя по фотографиям с места происшествия, микроавтобус получил значительные механические повреждения. В Ozon заявили, что у транспортного средства отказали тормоза. Пострадавших в ПВЗ нет.

