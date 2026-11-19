Фото: legion-media.com/Alamy/THA

Певица и актриса Мэрилин Монро заняла первое место в рейтинге 100 величайших кинозвезд всех времен по версии Variety. Об этом сообщило издание.

В список вошли американские, европейские и азиатские артисты разных эпох.

Авторы подчеркнули, что актерские заслуги Монро долго оставались недооцененными. Причиной стал ее публичный образ, который являлся артистическим перформансом и заслонял работу звезды в кино. Составители рейтинга назвали обязательной к просмотру музыкальную комедию Говарда Хоукса "Джентльмены предпочитают блондинок" с участием Монро.

Вторую строчку рейтинга занял актер Хамфри Богарт, исполнивший роли в "Касабланке" и "Мальтийском соколе". В издании отметили, что известность пришла к нему на пятом десятке. Третью строчку занял Чарли Чаплин ("Золотая лихорадка"). Его популярность в начале XX века стала глобальным феноменом.

Кроме того, в первые топ-10 вошли Джек Николсон ("Пролетая над гнездом кукушки"), Сидни Пуатье ("Полуночная жара"), Кэтрин Хепберн ("Филадельфийская история"), Том Круз ("Топ Ган"), Тосиро Мифунэ ("Семь самураев"), Марлон Брандо ("В порту") и Барбара Стрейзанд ("Смешная девчонка").

Ранее стал известен топ главных зарубежных актеров десятилетия. Лидером стал Дуэйн Джонсон. Для составления списка проанализировали шесть международных рейтингов, в том числе топы IMDb, Forbes, Esquire, а также был проведен опрос среди зрителей.

Каждому актеру присваивался балл в зависимости от места в топе каждого издания и результатов зрительского голосования. Второе место в рейтинге занял Брэд Питт, третье место досталось актеру и сценаристу Бену Аффлеку.