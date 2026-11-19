Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стоматологам в Томске и Иркутске предлагают зарплату до 700 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании, подготовленном для РИА Новости.

В Томске будущему стоматологу-ортопеду предлагают от 700 тысяч рублей в месяц. В Иркутске ищут стоматолога-хирурга-имплантолога с зарплатой от 500 до 700 тысяч рублей в месяц.

Медики также вошли в число самых высокооплачиваемых вакансий в других крупных городах. Стоматологу в Барнауле предлагают от 500 тысяч рублей в месяц, а стоматологам в Хабаровске и Саратове – от 300 тысяч рублей.

Хирургу в Ижевске предлагают 200 тысяч рублей. В Оренбурге открыта вакансия главного врача стоматологической клиники с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц. В Набережных Челнах акушеру-гинекологу предлагают от 300 тысяч рублей.

При этом административные функции, отдельные задачи HR, бухгалтерии и IT могут попасть в список направлений, которые компании пересмотрят в 2027 году. Это может привести к сокращениям персонала в этих областях.

Речь идет о позициях, где обязанности можно объединить, оптимизировать или передать другим специалистам. Однако риск зависит от состояния работодателя и спроса на его продукцию, а не только от названия профессии.

