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Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируют возобновить 19 ноября примерно в 16:00. Такой срок назвал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в MAX.

По его словам, специалисты железной дороги ведут работы по ликвидации последствий атаки. Сведения о возможных альтернативных маршрутах для пассажиров опубликуют на официальном сайте регионального Минтранса.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова доверять проверенной информации и воздерживаться от распространения слухов. Глава Крыма также выразил уверенность, что регион располагает необходимыми ресурсами для преодоления сложившейся ситуации.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Крымский мост 19 ноября, движение по нему было временно остановлено. В результате произошедшего два пассажирских состава "Таврия", курсирующих между Москвой и Крымом, следовали с задержкой.

До этого Крымский мост подвергался атакам 16 и 17 ноября. Тогда были повреждены конструкции объекта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

