Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение было временно закрыто на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс в MAX.

По данным ведомства, движение перекрывали на улице Знаменке и Большом Каменном мосту. В настоящий момент ограничения сняты.

Ранее участок съезда с проспекта Мира на Енисейскую улицу закрыли для проезда до 22 декабря. В Дептрансе объяснили, что ограничения связаны со строительными работами. Водителям посоветовали заранее планировать маршрут с учетом перекрытия.

Кроме того, движение ограничили на Большом Кондратьевском переулке до 9 февраля 2027 года. На некоторых участках закрыли по одной полосе, а в отдельных местах запретили парковку из-за строительных работ.