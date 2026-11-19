Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Сын американского бизнесмена Илона Маска назвал Китай раем игрушек и с нетерпением ждет каждой возможности туда вернуться. Об этом предприниматель рассказал на встрече с председателем Китайского комитета содействия международной торговле Жэнь Хунбинем, передает ресурс "Юйюаньтаньтянь", связанный с Центральным телевидением Китая.

"Все игрушки сына сделаны здесь", – заявил Маск.

На встречу он пришел вместе с сыном и спросил сидевшего рядом мальчика, любит ли тот Китай. Ребенок ответил утвердительно. Сам Маск назвал себя большим поклонником Китая и технологий.

В мае Маск уже посещал Китай вместе с сыном. Тогда бизнесмен сопровождал президента США Дональда Трампа во время рабочей поездки в Пекин. Предприниматель с ребенком побывал в Доме народных собраний.

