19 ноября, 10:41Политика
Маск рассказал, что его сын считает Китай раем игрушек
Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER
Сын американского бизнесмена Илона Маска назвал Китай раем игрушек и с нетерпением ждет каждой возможности туда вернуться. Об этом предприниматель рассказал на встрече с председателем Китайского комитета содействия международной торговле Жэнь Хунбинем, передает ресурс "Юйюаньтаньтянь", связанный с Центральным телевидением Китая.
"Все игрушки сына сделаны здесь", – заявил Маск.
На встречу он пришел вместе с сыном и спросил сидевшего рядом мальчика, любит ли тот Китай. Ребенок ответил утвердительно. Сам Маск назвал себя большим поклонником Китая и технологий.
В мае Маск уже посещал Китай вместе с сыном. Тогда бизнесмен сопровождал президента США Дональда Трампа во время рабочей поездки в Пекин. Предприниматель с ребенком побывал в Доме народных собраний.