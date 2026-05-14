14 мая, 12:25

Агента Секретной службы США не пустили в Храм Неба в Китае с оружием

Фото: Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Сотрудники китайской службы безопасности в ходе визита американского лидера Дональда Трампа в Пекин не разрешили агенту Секретной службы США пройти в Храм Неба с оружием. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Отмечается, что мужчина сопровождал журналистов президентского пула. Из-за напряженной дискуссии между сторонами представители СМИ не могли попасть в храмовый комплекс в течение получаса.

"В конце концов был найден компромисс", – приводит ТАСС слова журналиста пресс-пула.

Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Глава Белого дома пробудет в КНР до 15 мая. Вместе с ним прилетели основатель SpaceX Илон Маск, глава китайской Nvidia Дженсен Хуанг и госсекретарь США Марко Рубио.

Переговоры между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином длились более двух часов. Последний в ходе общения дал понять, что ошибочные действия в отношении Тайваня могут спровоцировать открытое противостояние между США и Китаем.

