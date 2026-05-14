Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 08:07

Политика

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пекине длились более двух часов

Фото: Getty Images/Alex Wong

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Пекине завершились. Они длились более двух часов, передает Центральное телевидение Китая.

Встреча лидеров двух стран прошла в Доме народных собраний в китайской столице в рамках государственного визита американского лидера в КНР. В начале переговоров Трамп поприветствовал китайского коллегу рукопожатием, притянув его руку к себе, но лидер КНР не дал ему перехватить инициативу.

Президент Штатов похлопал ладонь Си Цзиньпина левой рукой, а затем что-то сказал ему. Затем Трамп положил левую ладонь поверх руки своего коллеги и снова похлопал. Главы государств разомкнули руки, завершив приветствие, и президент Штатов положил правую ладонь на локоть Си Цзиньпина. Рукопожатие лидеров КНР и США длилось 14 секунд.

Перед началом беседы Си Цзиньпин напомнил, что это первый визит Трампа в Китай за 9 лет. Он также поднял вопрос о роли двух стран в будущем и о том, смогут ли Пекин и Вашингтон преодолеть трудности в условиях нестабильной международной обстановки и глобальных вызовов.

Вступительное слово лидера КНР длилось 3 минуты. Трамп выступал 2 минуты. Его слово началось и завершилось словами благодарности.

В ходе встречи Си Цзиньпин предупредил, что неправильный подход к урегулированию тайваньской проблемы способен спровоцировать прямое столкновение США и Китая. Политик добавил, что стремление к независимости острова и мир в регионе исключают друг друга, а поддержание стабильности в Тайваньском проливе выступает важнейшим фактором для отношений двух стран.

При этом председатель КНР отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам. Китайский лидер указал, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками, чтобы достичь взаимного успеха и процветания.

Китайский лидер обратил внимание, что в торговых войнах нет победителей, а равноправные отношения являются единственным правильным выбором для Китая и США в условиях разногласий.

Президент США прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. Его самолет сел в международном аэропорту Шоуду. Визит главы Белого дома продлится до 15 мая.

По данным СМИ, вместе с американским лидером в Пекин прилетели представители американского бизнеса, включая основателя SpaceX Илона Маска и главу китайской Nvidia Дженсена Хуанга. Также в Китай направился госсекретарь США Марко Рубио.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика