14 мая, 09:20

Социальная пенсия в России выросла на тысячу рублей в апреле 2026 года

Средний размер социальной пенсии в России к апрелю 2026 года достиг 16 583 рублей. За год сумма прибавила примерно тысячу рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Годом ранее, в апреле 2025-го, показатель составлял 15 520 рублей. При этом разрыв между выплатами работающим и неработающим получателям сохраняется весьма ощутимый.

На 1 апреля 2026 года неработающие граждане получали в среднем 16 986 рублей, тогда как работающие – 12 355 рублей. Разница составляет более 4 500 рублей.

Ранее сообщалось, что в марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в восьми регионах страны. При этом лидером по величине выплат стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

