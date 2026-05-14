14 мая, 08:59

Футболист Сафонов стал двукратным чемпионом Франции

Фото: ТАСС/ФК "Зенит"/Константин Золин

Российский вратарь Матвей Сафонов, который играет за "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ"), стал двукратным чемпионом Франции, одержав победу в гостевом матче 29-го тура чемпионата страны по футболу, сообщила "Газета.ру".

Встреча, проходившая в Лансе, завершилась со счетом 2:0. Парижский "ПСЖ" одержал гостевую победу над "Лансом".

На 29-й минуте счет открыл нападающий Хвича Кварацхелия, а на 4-й добавленной минуте второго тайма окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов совершил 8 сейвов. Матч стал для него 25-м в текущем чемпионате Франции.

Благодаря этой победе парижский клуб набрал 76 очков и досрочно, за один тур до окончания сезона, обеспечил себе чемпионский титул. Это досрочное чемпионство стало для "ПСЖ" 13-м в истории клуба.

Для 27-летнего вратаря данный титул стал вторым чемпионством в составе парижского клуба. Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за парижский клуб во всех турнирах, 8 раз отыграв "на ноль".

По ходу сезона российский голкипер выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого приобретали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт Сафонова с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее сообщалось, что форвард московского клуба "Динамо" Константин Тюкавин признан лучшим игроком месяца по итогам апреля в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Уточнялось, что в апреле футболист забил 4 гола в 5 встречах. В частности, забросил 2 мяча в ворота "Оренбурга", а еще 1 – в матче против "Акрона".

