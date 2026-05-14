Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 08:13

Общество

Доля православных в России снизилась в 1,2 раза за 15 лет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 2011 года доля россиян, которые идентифицируют себя как православные, сократилась с 78 до 65%, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные опроса, проведенного Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (ПСТГУ).

Из исследования следует, что в настоящее время 65% россиян считают себя православными. Еще 16% опрошенных не относят себя ни к какому вероисповеданию, а 6% придерживаются атеистических взглядов.

По данным газеты, доля православных снижается. В 2011 году, по результатам опросов ПСТГУ и Свято-Тихоновского богословского института, среди респондентов насчитывалось 78% православных верующих, 2% атеистов и 11% тех, кто не относил себя ни к какой религии.

Вместе с тем по состоянию на 2026 год почти каждый третий из тех, кто назвал себя православным (32%), никогда не принимает участия в религиозных службах. Издание отмечает, что разница с 2011 годом незначительная: тогда в богослужениях не участвовали 28% россиян. Всего в настоящее время 17% православных респондентов посещают службы с периодичностью от нескольких раз в год и чаще. 15 лет назад таких было 28%.

Исследование проводили социологи ПСТГУ на основе опроса 1 501 человека в возрасте от 18 лет и старше в феврале и марте текущего года.

Ранее руководитель проекта "Давай повенчаемся" Константин Карагодин пояснил, что молодые люди начали чаще посещать церкви не только ради веры, но и в поисках общения, друзей и отношений. По его словам, данная тенденция особенно развита в США, однако ее подхватили и в России.

Читайте также


обществорелигия

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика