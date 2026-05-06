Специалист Карагодин: зумеры легко могут найти спутника жизни в храме

Молодые люди начали чаще посещать церкви не только ради веры, но и в поисках общения, друзей и отношений. Об этом заявил в беседе с телеканалом "360" руководитель проекта "Давай повенчаемся" Константин Карагодин.

Специалист пояснил, что подобная тенденция особенно развита в США, однако ее подхватили и в России. Тем не менее он посоветовал не знакомиться во время богослужения и начинать диалог только по его окончании.

Карагодин рассказал, что сам встретил будущую супругу на ступенях храма после службы. Позже идея о таких парах легла в основу проекта "Давай повенчаемся", в рамках которого молодых людей из разных регионов вывозят в монастыри для общения и знакомства. Там участники вместе молятся, обсуждают духовные темы и выстраивают связи.

По словам Карагодина, благодаря таким поездкам образовались более 150 пар, а еще около 700 участников нашли партнеров вне программы. Он отметил, что популярность знакомств в храмах связана и с тем, что туда приходят люди, ориентированные на схожие ценности и стремящиеся к духовной чистоте.

Профессор религии Северо-Восточного университета Лиз Бускар в беседе с изданием Northeastern Global News объяснила это поколенческими изменениями. По ее словам, в какой-то момент религия оказалась тесно связана с политикой, что оттолкнуло часть общества.

Родители миллениалов и зумеров чаще обращались к альтернативным практикам, например йоге и медитации, формируя смешанный подход к духовности. В результате миллениалы в большей степени отвернулись от веры, тогда как зумеры, наоборот, начали искать более понятную и устойчивую систему.

"Молодое поколение ориентировано на терапию и внутреннее восстановление, поэтому ищет безопасное пространство вне семьи. При этом цифровая среда усиливает ощущение изоляции", – дополнила куратор молодежных программ в евангельской общине Южной Каролины Кристель Асеведо.

По ее наблюдениям, именно в церковной среде зумеры начинают активно знакомиться. Они общаются после служб, встречаются в кофейнях, вместе читают религиозную литературу и продолжают общение онлайн.

Согласно исследованиям социологической компании Barna Group, представители поколения Z в США стали ходить на богослужения как минимум дважды в месяц, что стало одним из самых высоких показателей за последние годы. При этом доля молодых мужчин среди прихожан почти удвоилась и достигла 42%. Более половины опрошенных признались, что для них важнее выстроить отношения с другими людьми, чем просто послушать проповедь.

Ранее стало известно, что зумеры чаще отдают предпочтение креативным профессиям, так как обладают свободой выбора и отсутствием нужды бороться за базовые потребности. Это позволяет им выбирать профессию ради самореализации, а не только по критерию заработка. Фундамент для такого образа жизни, по мнению экспертов, был создан их предками.