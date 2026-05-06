06 мая, 16:05

Археолог Крис МакКинни заявил, что Ковчег Завета может находиться в Иерусалиме

Фото: Getty Images/Paul Rodriguez/MediaNews Group/Orange County Register

Американский археолог Крис МакКинни выдвинул теорию о возможном местонахождении Ковчега Завета. Он считает, что библейский сундук с 10 заповедями находится в Городе Давида – древнейшем районе Иерусалима, пишет Metro.

Как рассказывает Библия, позолоченный деревянный сундук был создан израильтянами после исхода из Египта примерно в XIII веке до нашей эры. МакКинни убежден, что ковчег был намеренно спрятан во время нашествия вавилонян, и ключевую роль в его спасении сыграл пророк Иеремия, который укрыл реликвию в подземных пространствах Города Давида, чтобы защитить ее от захватчиков.

Чтобы доказать теорию, ученый и его команда планируют провести "беспрецедентное сканирование" древних подземелий с использованием мощных технологий для обнаружения зарытых металлов и скрытых камер на большой глубине.

Поскольку ковчег, согласно библейскому описанию, был покрыт чистым золотом внутри и снаружи, современные георадары и металлодетекторы способны зафиксировать его присутствие, даже если он находится глубоко под землей.

Ранее в турецком Олимпосе археологи обнаружили сакральную надпись перед входом в древнюю христианскую церковь. Надпись создана с помощью цветных плиток. Они выложены на земле и образуют круглую форму, а надпись, расположенная у входа в церковь, гласит: "Сюда могут входить только те, кто идет праведным путем".

