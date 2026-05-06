Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 16:50

Шоу-бизнес

Блейк Лайвли не получила денег после мирового соглашения с Джастином Бальдони

Фото: Getty Images/GC Images/James Devaney

Актриса Блейк Лайвли не получит никаких выплат по мировому соглашению с актером и режиссером Джастином Бальдони, сообщило издание Variety.

При этом у Лайвли осталось ходатайство о взыскании судебных издержек. Однако эти суммы не сравнятся с теми деньгами, которые она пыталась получить в начале судебных разбирательств.

Сообщалось, что актриса хотела отобрать права на экранизацию второй части книги, по которой был снят фильм "Все закончится на нас". Она, как предполагается, намеренно развязала судебную вражду.

"Мы искренне надеемся, что это (мировое соглашение. – Прим. ред.) поставит точку и позволит всем участникам двигаться вперед конструктивно и мирно, а также обеспечит уважительную атмосферу в интернете", – указано в заявлении представителей актеров для The New York Times.

Актриса обвинила Бальдони в домогательствах и подала на него в суд в декабре 2024 года. По словам Лайвли, он открыто обсуждал ее вес, поднимал темы о религиозных убеждениях и откровенно делился подробностями своей интимной жизни.

Спустя время Бальдони подал ответный иск против Лайвли и ее супруга, актера Райана Рейнольдса. Их обвинили в шантаже, клевете и других правонарушениях. Истцы требовали от суда присяжных компенсацию в размере не менее 400 миллионов долларов.

В апреле 2026-го суд отклонил 10 из 13 исков Лайвли против Бальдони по делу о домогательствах. Остались иски о нарушении условий договора, преследовании и пособничестве преследованию.

Адвокаты, представляющие интересы режиссера, отметили, что рады решению суда. Однако Лайвли это решение шокировало.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Как защититься от клещей в пиковый сезон?

В лес стоит надевать закрытую одежду и заправлять штаны в носки

Читать
закрыть

Стоит ли перекладывать на Соцфонд оплату больничных многодетным?

Нововведение должно поддержать работодателей

Мера может повысить лояльность организаций, уменьшить желание уходить в тень

Читать
закрыть

Почему российские мужчины намеренно ломают себе уши?

Процедура придает внешности более жесткий и брутальный вид

Читать
закрыть

Как водители могут защититься от автоподставы?

Может помочь информация с дорожных камер или других систем видеонаблюдения

Читать
закрыть

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика