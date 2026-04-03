Суд отклонил обвинения Блейк Лайвли в адрес Джастина Бальдони о домогательствах

Громкое дело актрисы Блейк Лайвли против режиссера Джастина Бальдони о сексуальных домогательствах получило неожиданный поворот. Суд оставил меньшую часть претензий истицы, отклонив самые серьезные из них, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Резонансные обвинения

Суд отклонил основную часть претензий актрисы Блейк Лайвли к режиссеру Джастину Бальдони по иску о домогательствах, сообщило издание RadarOnline. Это 10 из 13 пунктов, среди которых обвинения в сексуальных домогательствах, клевете и заговоре – федеральный судья Льюис Лиман решил, что для них недостаточно юридических оснований. Суд также обратил внимание на то, что в процессе съемок фильма "Все закончится на нас" Блейк была не наемным работником, а независимым партнером, то есть равноправным участником процесса съемок, а иски опирались на законы, которые защищают от домогательств руководства именно работников.

Кроме того, защита актрисы подала иски в Калифорнии, а съемки картины проходили в Нью-Джерси, поэтому суд посчитал некорректным применять к делу калифорнийское законодательство. Также отмечается, что в кинопроизводстве может быть определенная свобода, не выходящая за границы дозволенного, поэтому некоторые спорные эпизоды могут рассматриваться как часть творческого процесса. Например, актриса заявляла, что в каких-то сценах режиссер и по совместительству исполнитель главной мужской роли в фильме слишком долго ее целовал или задерживал в объятиях дольше, чем было нужно.

При этом дело пока не закрыто, потому что суд намерен рассмотреть обвинения в том, что Бальдони способствовал распространению негативных публикаций об оппонентке в Сети и СМИ, для чего привлек команду пиарщиков. Разбирательство продолжится 18 мая.

Удар по репутации

Блейк обвинила Джастина в домогательствах в декабре 2024-го. Они вместе работали над фильмом "Все закончится на нас", где Лайвли исполнила главную роль, а Бальдони выступил в качестве режиссера, а также сыграл возлюбленного героини Блейк. Звезда "Сплетницы" подробно описала действия партнера, которые сочла домогательствами. Например, Джастин якобы во время съемок много говорил о сексе и показывал ей фото и видео обнаженных женщин.

Лайвли также уверяла, что Бальдони и продюсер Джейми Хит без стука заходили в ее вагончик, когда она кормила ребенка грудью. Среди претензий было и то, что режиссер якобы хотел внести в сценарий несколько сцен орального секса. Кроме того, актриса заявила, что перед премьерой картины Джастин нанял антикризисного пиар-менеджера, чтобы организовать травлю Блейк в Сети. Действительно, в конце промо-кампании ленты завирусились отрывки из старых интервью, где Лайвли была резка с журналистами. В результате актриса оказалась на грани отмены.

В январе 2025-го Бальдони подал встречный иск, обвинив Блейк и ее супруга Райана Рейнольдса в шантаже и клевете. Он также заявлял, что актриса пренебрежительно относилась к съемочной группе, игнорировала условия контракта, а также требовала обеспечить ее героиню дорогой обувью. Кроме того, якобы из-за капризов Лайвли ему пришлось корректировать сценарий, и съемки затянулись.

Помимо этого, команда режиссера обнародовала видео со съемок и переписки Бальдони и Лайвли, которые демонстрировали, что во время работы между коллегами не было напряженности: напротив, они часто общались, обмениваясь мемами и шутками. Причем некоторые западные таблоиды и вовсе сочли характер переписок чересчур игривым и заподозрили обоих во флирте.

Одновременно с этим в СМИ появилась версия, что Лайвли затеяла скандальный процесс и запятнала репутацию коллеги только потому, что хотела получить права на экранизацию второй части книги "Все закончится на нас" и стать режиссером.

В июне 2025-го иск Бальдони был отклонен. Тем не менее репутация обоих сильно пострадала за время судебных тяжб. С момента начала скандала вышел лишь один проект с Лайвли "Еще одна простая просьба", съемки которого стартовали еще до публичных разбирательств. С участием Бальдони и вовсе не появилось ни одного шоу, он лишь значится режиссером документального фильма, который находится на стадии постпродакшена.