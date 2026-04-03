Трамп назначил Вэнса "царем" по борьбе с мошенничеством в США

Президент США Дональд Трамп назначил вице-президента Джей Ди Вэнса "царем" по борьбе с мошенничеством. Он объявил об этом в Truth Social.

По словам главы Белого дома, Вэнс будет отвечать за проблему мошенничества в США.

"Его внимание будет сосредоточено повсюду, но прежде всего в тех "синих" штатах, где нечестные политики-демократы устроили беспрецедентное хищение денег", – подчеркнул президент.

При этом он добавил, что масштабы будут "настолько велики", что в случае успеха будет сбалансирован бюджет страны.

Ранее Трамп потребовал расследовать, как именно были потрачены средства, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве помощи.

Он указывал, что администрация экс-лидера США Джо Байдена передала Украине 350–400 миллиардов долларов наличными и с этими деньгами необходимо разобраться. Президент также подчеркнул, что Вашингтон больше не финансирует Киев, а оружие теперь продается по полной стоимости.

