03 апреля, 18:21
Трамп назначил Вэнса "царем" по борьбе с мошенничеством в США
Президент США Дональд Трамп назначил вице-президента Джей Ди Вэнса "царем" по борьбе с мошенничеством. Он объявил об этом в Truth Social.
По словам главы Белого дома, Вэнс будет отвечать за проблему мошенничества в США.
"Его внимание будет сосредоточено повсюду, но прежде всего в тех "синих" штатах, где нечестные политики-демократы устроили беспрецедентное хищение денег", – подчеркнул президент.
При этом он добавил, что масштабы будут "настолько велики", что в случае успеха будет сбалансирован бюджет страны.
Ранее Трамп потребовал расследовать, как именно были потрачены средства, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве помощи.
Он указывал, что администрация экс-лидера США Джо Байдена передала Украине 350–400 миллиардов долларов наличными и с этими деньгами необходимо разобраться. Президент также подчеркнул, что Вашингтон больше не финансирует Киев, а оружие теперь продается по полной стоимости.