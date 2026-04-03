Число обратившихся за медпомощью после ЧП с поездом под Ульяновском увеличилось до 55

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Количество пассажиров, которые обратились за медицинской помощью после ЧП с поездом под Ульяновском, возросло до 55 человек, сообщил губернатор региона Алексей Русских со ссылкой на главу Минздрава области Марию Шалягину.

По ее данным, 17 пострадавших были госпитализированы в ЦГКБ Ульяновска, региональный центр специализированных видов медицинской помощи и клиническую больницу № 172 ФМБА России в Димитровграде. Остальные получили помощь амбулаторно.

Кроме того, медики взяли под наблюдение 4 детей, сейчас они проходят лечение в Городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного. Их состояние удовлетворительное, отметил Русских.

Утром 3 апреля 7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов в Ульяновской области. Инцидент произошел недалеко от станции Бряндино. Предварительно, причиной произошедшего стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.

