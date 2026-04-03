03 апреля, 19:39

Происшествия

Число обратившихся за медпомощью после ЧП с поездом под Ульяновском увеличилось до 55

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Количество пассажиров, которые обратились за медицинской помощью после ЧП с поездом под Ульяновском, возросло до 55 человек, сообщил губернатор региона Алексей Русских со ссылкой на главу Минздрава области Марию Шалягину.

По ее данным, 17 пострадавших были госпитализированы в ЦГКБ Ульяновска, региональный центр специализированных видов медицинской помощи и клиническую больницу № 172 ФМБА России в Димитровграде. Остальные получили помощь амбулаторно.

Кроме того, медики взяли под наблюдение 4 детей, сейчас они проходят лечение в Городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного. Их состояние удовлетворительное, отметил Русских.

Утром 3 апреля 7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов в Ульяновской области. Инцидент произошел недалеко от станции Бряндино. Предварительно, причиной произошедшего стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

Для устранения последствий катастрофы на место ЧП оперативно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Кроме того, в работе были задействованы порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС, а также 6 бригад скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку.

Более 350 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Москва – Челябинск доставили в Ульяновск

происшествиятранспортрегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

