Пассажир сошедшего с рельсов поезда под Ульяновском рассказал, как эвакуировал людей

Житель Челябинска Кирилл, который ехал в сошедшем с рельсов в Ульяновской области поезде, в беседе с РИА Новости поделился подробностями эвакуации людей. В операции участвовал он и несколько других мужчин.

Со слов очевидца, он находился на сидячем месте в последнем вагоне, когда случилась авария. В момент тряски состава мужчина понял, что электричка начинает переворачиваться, и прижался к стене.



Кирилл Житель Челябинская Мимо меня ребенок пролетел, я встал посмотреть, что с ним, потом начали эвакуировать всех остальных. Разбили окно и начали вытаскивать женщин и детей, пожилых. Всех, кого надо было, вытащили.

Также о ЧП рассказал тренер секции "Фехтование" Дворца пионеров и школьников имени Крупской Леонид Песин. В интервью с газетой "Известия" он уточнил, возвращался с группой из семи воспитанников 2010–2013 годов рождения со сборов из Москвы. Он заподозрил неладное, когда состав начало потряхивать.

"А потом он (поезд. – Прим. ред.) стал заваливаться и опрокинулся. Соседний вагон вообще загорелся. Выбирались через окно, которое оказалось сверху", – рассказал Песин, добавив, что в электричке остались личные вещи и документы детей.

В свою очередь, солистка группы "Демо" Любовь Толкунова в разговоре с "Абзацем" раскрыла детали самочувствия участников коллектива после аварии. По ее заверению, все музыканты остались невредимы, но были застигнуты врасплох случившимся.



Любовь Толкунова солистка группы "Демо" Мы отделались просто толчком, потому что были ближе всего к машинисту. Наш вагон сильно наклонился, а следующие уже упали на землю. Потом было очень холодно, долго стояли рядом с поездом.

По ее словам, спасатели добирались до места происшествия около часа, поскольку пути были заблокированы. Сразу после началась поэтапная эвакуация людей. В частности, группу уже перевезли на "КамАЗе" через грязь и после до автобусов.

"Много людей в крови, у кого-то были ссадины и раны. Наша команда не пострадала. Единственное, опаздываем на концерт", – добавила Толкунова.

Вместе с тем комментарий о ЧП дала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. В своем канале в МАХ она заявила о планах уполномоченного по правам ребенка в Ульяновской области Ольги Ивановой по посещению пострадавших детей.

"По предварительным данным, пострадали четыре ребенка. Сегодня детский омбудсмен навестит ребят и их близких, чтобы узнать, какая помощь нужна", – следует из поста.

Львова-Белова также добавила, что при необходимости ее аппарат готов оказать дополнительную поддержку пострадавшим семьям.

Сход 7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва произошел утром 3 апреля недалеко от станции Бряндино. Электричка перевозила 412 пассажиров, из которых пострадали 24.

На место происшествия незамедлительно прибыли восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка, а также 6 бригад скорой помощи. Кроме того, к устранению последствий катастрофы подключились порядка 100 человек и 32 единицы специальной техники МЧС.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Ульяновская транспортная прокуратура начала расследование инцидента.