03 апреля, 11:12

Транспорт

Три пассажирских состава отправлены по другим маршрутам из-за ЧП с поездом под Ульяновском

Три пассажирских поезда направлены по измененным маршрутам из-за ликвидации последствий схода вагонов с рельс в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В частности, поезда № 301 Челябинск – Москва и № 49 Уфа – Москва направлены через станции Чишмы и Самара с выходом на основной маршрут на станции Инза. При этом поезд № 50 Москва – Уфа отправился через станции Ульяновск, Сызрань и Самара.

Кроме того, оказались отменены пригородные электрички № 6713 Ульяновск – Инза и № 6720 Ульяновск – Димитровград. Уточнить актуальное расписание можно по круглосуточному телефону 8 (800) 775-00-00.

Семь вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов в Ульяновской области в пятницу, 3 апреля. Инцидент произошел недалеко от станции Бряндино. В тот момент в электричке находилось 415 пассажиров.

Всего пострадали 24 человека, включая 4 детей. Всех их эвакуируют в больницы региона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают 6 бригад скорой помощи, свыше 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

