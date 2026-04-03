03 апреля, 08:44
7 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Ульяновской области
7 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф, передает РИА Новости.
Как рассказали ТАСС в оперативных службах, вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна.
По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, на место ЧП прибыли 6 бригад скорой помощи.
В пресс-службе правительства Челябинской области, в свою очередь, заявили, что власти региона также готовы оказать помощь пассажирам и находятся в контакте с РЖД, экстренными службами, МЧС, Минздравом и правительством Ульяновской области.
На месте ЧП также работают более 100 человек и 32 единицы техники, заявила пресс-служба МЧС.
7 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов возле станции Бряндино, из-за чего движение на этом участке пути временно ограничено. Для ликвидации последствий на место были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.
По предварительным данным СМИ, всего в поезде находились 415 пассажиров. В МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не погиб.
Местная транспортная прокуратура организовала проверку. Также к станции выехали следователи и криминалисты.