7 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Ульяновской области

7 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф, передает РИА Новости.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, на место ЧП прибыли 6 бригад скорой помощи.

В пресс-службе правительства Челябинской области, в свою очередь, заявили, что власти региона также готовы оказать помощь пассажирам и находятся в контакте с РЖД, экстренными службами, МЧС, Минздравом и правительством Ульяновской области.

На месте ЧП также работают более 100 человек и 32 единицы техники, заявила пресс-служба МЧС.

7 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов возле станции Бряндино, из-за чего движение на этом участке пути временно ограничено. Для ликвидации последствий на место были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.

По предварительным данным СМИ, всего в поезде находились 415 пассажиров. В МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не погиб.

Местная транспортная прокуратура организовала проверку. Также к станции выехали следователи и криминалисты.

