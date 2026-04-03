03 апреля, 08:44

Происшествия

7 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал Mash

7 человек, в том числе 1 ребенок, пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области. Об этом сообщили в региональном центре медицины катастроф, передает РИА Новости.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, вагоны опрокинулись набок, и пассажирам пришлось выбираться из поезда через окна.

По словам помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, на место ЧП прибыли 6 бригад скорой помощи.

В пресс-службе правительства Челябинской области, в свою очередь, заявили, что власти региона также готовы оказать помощь пассажирам и находятся в контакте с РЖД, экстренными службами, МЧС, Минздравом и правительством Ульяновской области.

На месте ЧП также работают более 100 человек и 32 единицы техники, заявила пресс-служба МЧС.

7 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов возле станции Бряндино, из-за чего движение на этом участке пути временно ограничено. Для ликвидации последствий на место были направлены восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка.

По предварительным данным СМИ, всего в поезде находились 415 пассажиров. В МЧС сообщили, что в результате ЧП никто не погиб.

Местная транспортная прокуратура организовала проверку. Также к станции выехали следователи и криминалисты.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

