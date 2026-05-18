18 мая, 20:25

Политика

Стармер заявил, что не уйдет в отставку

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/ANDY RAIN

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне призывов к отставке вновь заявил, что не собирается покидать свой пост. Об этом он сообщил британским телеканалам.

На вопрос, планирует ли он оставаться лидером Лейбористской партии до следующих выборов в 2029 году, политик ответил положительно.

"Я действительно хочу участвовать в следующих выборах. Я осознаю, что после результатов местных выборов, а также выборов в Уэльсе и Шотландии первая задача состоит в том, чтобы изменить ситуацию и убедиться, что я работаю в правильном направлении", – сказал Стармер.

Ранее сообщалось, что премьер Британии якобы заявил своим близким о намерении подать в отставку. Источник в СМИ рассказал, что Стармер "хочет сделать это достойно и так, как сочтет нужным".

Лейбористы утратили контроль над парламентом Уэльса после недавних выборов в органы местного самоуправления. После этого депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала министров отстранить Стармера и указала, что из-за его пребывания у власти партия может проиграть на следующих всеобщих выборах.

Позднее глава британского Минздрава Уэс Стритинг ушел в отставку из-за утраты доверия к Стармеру.

Новости мира: рейтинг премьера Стармера оказался самым низким в истории Британии

политиказарубежом

