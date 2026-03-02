DM: премьер Британии не смог объяснить решение предоставить США базы для атаки на Иран

Фото: AP via Pool/Jonathan Brady

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог четко изложить свою позицию в отношении ударов США и Израиля по Ирану и объяснить решение Лондона предоставить свои базы для военных действий, сообщает Life.ru со ссылкой на The Daily Mail (DM).

Журналисты призывают западные страны выступить с четким заявлением в контексте реальной перспективы смены режима в Иране, но Стармер так и не смог это сделать.

"Зачитывая свое заявление по бумажке, он больше походил не на лидера влиятельной страны, а на комментатора событий, которые не имеют никакого отношения ни к нему, ни к нашему месту в мире", – подметили авторы статьи.

Кроме того, от прямого ответа на вопрос о поддержке действий Вашингтона уклонился и глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

Ранее Стармер объяснял, что Лондон предоставил Штатам свои базы для конкретной и ограниченной оборонительной цели, то есть для нанесения ударов по ракетным складам в Иране. По словам политика, это было необходимо для ликвидации угрозы со стороны Тегерана. При этом сам Лондон не присоединяется к американским ударам, указывал премьер.

США и Израиль нанесли "превентивный" удар по Ирану 28 февраля, чтобы "устранить угрозы" со стороны исламской республики. В ответ на это Тегеран нанес удары по Израилю и военным базам США по всему Ближнему Востоку, включая Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.

После этого государства Персидского залива предостерегли Иран от дальнейших ударов по ним. Там подчеркнули, что их территории не использовались и не будут использоваться для нападения на республику.



В результате военных действий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также стало известно о гибели министра обороны страны Азиза Насирзаде, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур государства.

