Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 09:39

Политика
Главная / Новости /

DM: премьер Британии не смог объяснить решение предоставить США базы для атаки на Иран

Премьер Британии не смог объяснить решение предоставить США базы для атаки на Иран

Фото: AP via Pool/Jonathan Brady

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог четко изложить свою позицию в отношении ударов США и Израиля по Ирану и объяснить решение Лондона предоставить свои базы для военных действий, сообщает Life.ru со ссылкой на The Daily Mail (DM).

Журналисты призывают западные страны выступить с четким заявлением в контексте реальной перспективы смены режима в Иране, но Стармер так и не смог это сделать.

"Зачитывая свое заявление по бумажке, он больше походил не на лидера влиятельной страны, а на комментатора событий, которые не имеют никакого отношения ни к нему, ни к нашему месту в мире", – подметили авторы статьи.

Кроме того, от прямого ответа на вопрос о поддержке действий Вашингтона уклонился и глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

Ранее Стармер объяснял, что Лондон предоставил Штатам свои базы для конкретной и ограниченной оборонительной цели, то есть для нанесения ударов по ракетным складам в Иране. По словам политика, это было необходимо для ликвидации угрозы со стороны Тегерана. При этом сам Лондон не присоединяется к американским ударам, указывал премьер.

США и Израиль нанесли "превентивный" удар по Ирану 28 февраля, чтобы "устранить угрозы" со стороны исламской республики. В ответ на это Тегеран нанес удары по Израилю и военным базам США по всему Ближнему Востоку, включая Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию.

После этого государства Персидского залива предостерегли Иран от дальнейших ударов по ним. Там подчеркнули, что их территории не использовались и не будут использоваться для нападения на республику.

В результате военных действий погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также стало известно о гибели министра обороны страны Азиза Насирзаде, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави и других высших руководителей силовых структур государства.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика