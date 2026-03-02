ТАСС: Умар Джабраилов не оставил предсмертную записку

Бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов покончил с собой в Москве, сообщили СМИ. О возможных причинах и последних днях предпринимателя – в нашем материале.

"Всем добра, любви и счастья"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

О том, что бывший сенатор Совета Федерации, бизнесмен, меценат Умар Джабраилов совершил суцид в одном из ЖК на Тверской улице, стало известно 2 марта. Ему было 67 лет.

В правоохранительных органах сообщили, что не рассматривают криминальную версию смерти. Специалисты проводят проверку и выясняют причины случившегося. Одной из них могли стать финансовые проблемы: у бизнесмена были заблокированы счета ИП. Частично это произошло еще летом 2025-го из-за непредоставления налоговой декларации, а 20 февраля была заблокирована еще часть счетов Джабраилова в разных банках из-за долга перед налоговой в 40 тысяч рублей. Однако ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что "исполнительных производств в отношении него нет".

В декабре 2025-го Джабраилов объявил о запуске нового строительного проекта и сообщил в своем телеграм-канале о поиске партнeров. При этом, как выяснило Агентство "Москва", на имени Джабраилова на сегодняшний день не числится ни одной действующей компании. На него зарегистрировано лишь одно ИП, специализирующееся на оказании услуг по консультированию.

Предсмертной записки у Джабраилова найдено не было. Бизнесмена похоронят в родовом селе Новые Атаги. Его тело доставят в Чечню во вторник, 3 марта.

Романы, бизнес и скандалы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Накануне смерти, 1 марта, предприниматель записал в своих соцсетях ролик, в котором выразил тревогу в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

"Я крайне обеспокоен тем, что там находятся наши туристы, и желаю всем, чтобы миновала беда, чтобы не коснулась никого их наших эта трагедия и чтобы вы быстрее вернулись домой. Всем добра, любви и счастья", – сказал Джабраилов.

Кроме того, за несколько дней до смерти он рассказал в своих соцсетях о недавней поездке в Мекку.





Умар Джабраилов бизнесмен, экс-сенатор Совета Федерации Спустя годы я вновь вернулся на эту землю. Человек должен возвращаться туда, где проверяется его совесть. Мекка – это место, где остаешься один на один со всем, что сделал за свою жизнь. Здесь нет должностей. Нет статусов. Здесь только ты и Всевышний.

"Я убежден: каждый обязан прожить свою жизнь так, чтобы за нее не было стыдно ни перед Богом, ни перед историей", – добавил меценат.

В связи со смертью предпринимателя высказалась журналист Ксения Собчак: в начале 2000-х их с Джабраиловым связывали романтические отношения.



Ксения Собчак журналист Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный – в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. <...> Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым.

Умар Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. В 1992-м он основал компанию, которая владела сетью бензозаправок в Москве и области. В 1997-м, по данным СМИ, он стал топ-менеджером группы компаний "Плаза", управлявшей крупными торговыми центрами и гостиницами в России.

В 2000-м Джабраилов выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РФ, однако занял последнее место, набрав 0,1% голосов.

В 2004–2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации от Чеченской Республики. Следующие четыре года он занимал должность советника помощника президента России по международным делам.

Помимо этого, Джабраилов был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, почетным академиком Российской академии художеств, вице-президентом "Творческого Союза художников России", а также основателем и руководителем ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

В августе 2017-го бизнесмена задержали в одной из столичных гостиниц по обвинению в хулиганстве: он открыл в номере огонь из наградного пистолета. Никто не пострадал, а предпринимателя оштрафовали на 500 тысяч рублей и исключили из партии "Единая Россия".

1 апреля 2020-го был госпитализирован после попытки самоубийства. В 2023-м году в интервью Ксении Собчак меценат рассказал, что это произошло на фоне употребления запрещенных веществ.

Джабраилов был дважды женат, у него есть две дочери.



