02 марта, 12:07

Происшествия
ТАСС: бизнесмен Джабраилов мог покончить с собой из-за финансовых проблем

Бизнесмен Джабраилов мог покончить с собой из-за финансовых проблем

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Причиной самоубийства бизнесмена Умара Джабраилова могли стать финансовые проблемы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Кроме того, банковские счета Джабраилова как индивидуального предпринимателя заблокировали из-за долга в 40 тысяч рублей. Как стало известно РИА Новости из соответствующих документов, задолженность образовалась перед налоговыми органами.

Вместе с тем правоохранители отметили, что криминальной составляющей в смерти бизнесмена нет. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, выясняются причины самоубийства.

О том, что Джабраилов покончил с собой в Москве, стало известно 2 марта. По данным СМИ, тело бизнесмена обнаружили в ЖК Vesper Tverskaya.

В августе 2017 года Джабраилов открыл стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Кремля. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечалось, что он находился под воздействием наркотиков.

Позднее Джабраилова оштрафовали на 500 тысяч рублей, а также исключили из партии "Единая Россия". Свою вину в итоге бизнесмен признал.

Джабраилов родился в Грозном в 1958 году. В 1997-м он стал топ-менеджером группы компаний "Плаза", с 2004-го по 2009-й был сенатором от Чечни. Также он занимал пост замглавы комитета Совфеда по международным делам.

