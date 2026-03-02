Первый за более чем двое суток пассажирский борт вылетел из столицы Омана в Москву

Фото: depositphotos/Feverpitch

Первый за более чем двое суток пассажирский борт вылетел в Москву из столицы Омана Маската. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Маската.

Рейс выполняет авиакомпания Oman Air, время в пути составит ориентировочно 6 часов 59 минут. Ожидается, что борт прибудет в столичный аэропорт Шереметьево в 21:53 по московскому времени.

Ранее также первый за более чем двое суток пассажирский самолет вылетел в российскую столицу из Абу-Даби. Борт Etihad Airways должен сесть в Москве примерно в 21:36.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля из-за ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак со стороны Тегерана по объектам в Израиле, Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.



Из-за эскалации конфликта Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли свое воздушное пространство. Российские авиакомпании при этом предупреждали пассажиров о временном прекращении полетов в эти государства.

