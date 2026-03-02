02 марта, 20:08Транспорт
"Аэрофлот" приступит к вывозу пассажиров из ОАЭ с 3 марта
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
"Аэрофлот" с 3 марта начнет выполнять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В первую очередь перевозчик планирует вывезти пассажиров, которые должны были улететь 28 февраля. Согласно заявлению, 3 марта запланировано три рейса:
- SU525 Дубай (DXB) – Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной емкостью;
- SU525D Дубай (DXB) – Москва (SVO);
- SU531 Абу-Даби (AUH) – Москва (SVO) – рейс с увеличенной провозной емкостью.
Уточняется, что "Аэрофлот" самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании.
Авиакомпания также запросила слоты для выполнения полетов 4 марта и после. Пока ожидается подтверждение от аэропортов и авиавластей ОАЭ.
28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.
На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.
В связи с этим российские авиакомпании временно прекратили полеты в Иран и Израиль, однако продолжили выполнение рейсов в страны Персидского залива по обходным маршрутам.
В частности, 2 марта аэропорт Абу-Даби выполнил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Время прибытия запланировано на 21:36 по московскому времени.