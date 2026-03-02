Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Фото: depositphotos/Chalabala

Российские авиакомпании намерены восстановить полеты в страны Ближнего Востока. О планах отечественных перевозчиков объявила пресс-служба Минтранса РФ.

Данный вопрос поднимался на совещании, прошедшем по поручению главы ведомства Андрея Никитина в ситуационном центре министерства. В заседании принимали участие представители МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии (РСТ), а также отечественных и зарубежных авиакомпаний.

В частности, сейчас стороны обсуждают слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами.

"В приоритете – безопасность", – говорится в сообщении.

Еще одним важным аспектом является ценовая политика. В частности, ведомства разрабатывают меры по пресечению спекулятивного повышения цен на билеты, которое грозит из-за повышенного спроса после открытия вышеуказанных направлений.

Воздушное пространство Израиля, Ирана и других стран Персидского залива было закрыто после начала военной операции еврейского государства и США против исламской республики.

В связи с этим российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в Иран и Израиль. Вместе с тем перевозчики оперативно разработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива.

Например, 2 марта аэропорт Абу-Даби отправил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Борт, полетевший окружным маршрутом, должен прибыть в 21:36 по московскому времени.