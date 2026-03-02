Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 18:44

Транспорт

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока

Фото: depositphotos/Chalabala

Российские авиакомпании намерены восстановить полеты в страны Ближнего Востока. О планах отечественных перевозчиков объявила пресс-служба Минтранса РФ.

Данный вопрос поднимался на совещании, прошедшем по поручению главы ведомства Андрея Никитина в ситуационном центре министерства. В заседании принимали участие представители МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии (РСТ), а также отечественных и зарубежных авиакомпаний.

В частности, сейчас стороны обсуждают слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами.

"В приоритете – безопасность", – говорится в сообщении.

Еще одним важным аспектом является ценовая политика. В частности, ведомства разрабатывают меры по пресечению спекулятивного повышения цен на билеты, которое грозит из-за повышенного спроса после открытия вышеуказанных направлений.

Воздушное пространство Израиля, Ирана и других стран Персидского залива было закрыто после начала военной операции еврейского государства и США против исламской республики.

В связи с этим российские авиакомпании предупредили пассажиров о временном прекращении полетов в Иран и Израиль. Вместе с тем перевозчики оперативно разработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива.

Например, 2 марта аэропорт Абу-Даби отправил первый за более чем двое суток пассажирский рейс в Москву. Борт, полетевший окружным маршрутом, должен прибыть в 21:36 по московскому времени.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание туристов из-за отмены рейсов

Читайте также


транспортполитика

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика