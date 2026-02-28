Израиль и Иран закрыли воздушное пространство

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану, передает РИА Новости со ссылкой на Управление аэропортов страны.

"Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены. Пассажирам не следует сейчас направляться в аэропорт, следует уточнять всю информацию у авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Между тем рейс ЕК971 авиакомпании Emirates, направлявшийся в Тегеран, изменил курс на юг на фоне сообщений об ударе Израиля по Ирану, следует из данных портала Flightradar. По словам источника ТАСС в авиадиспетчерских кругах, Иран также закрыл свое воздушное пространство, ориентировочно до 12:00 по всемирному времени (15:00 по московскому. – Прим. ред.) для всех типов самолетов.

По данным агентства Tasnim, в Тегеране произошла новая серия взрывов. Подробностей журналисты не привели.

Как пишет Reuters со ссылкой на иранского чиновника, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи отсутствует в городе, его перевели в безопасное место.

Израиль нанес "превентивный" удар по Ирану с целью устранения угроз для страны утром 28 февраля. В связи с этим в Исламской Республике объявлено чрезвычайное положение. По данным СМИ, после первой серии взрывов над городом поднялся столб дыма.