JP: Израиль предупредил США о самостоятельном ударе по Ирану из-за ракет

Фото: depositphotos/dnaveh

Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если Исламская Республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Jerusalem Post (JP).

Предварительно, израильская сторона оценивает программу Ирана по созданию ракет как "экзистенциальную угрозу". В связи с этим Израиль не исключает, что может при необходимости в одиночку нанести удар по республике.

Кроме того, высказываются опасения, что в случае, если американский лидер Дональд Трамп одобрит операцию в отношении Ирана, то удары могут иметь ограниченный характер. В качестве примера приводится атака США по йеменскому мятежному движению хуситов.

"Есть опасение, что он может выбрать (для ударов. – Прим. ред.) несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями, как это было с хуситами", – подчеркнул израильский военный чиновник.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Трампа рассматривает применение военной силы в отношении Ирана только как крайнюю меру. По его словам, подход Белого дома к иранскому вопросу является многоступенчатым.

Трамп намерен исчерпать все возможные дипломатические и политические инструменты, прежде чем будет рассматривать силовой вариант. Ключевым условием для возможного применения военной силы Вэнс назвал отсутствие альтернатив.