Новости

Новости

05 февраля, 04:29

Политика

Небензя заявил о недопустимости любых военных решений в отношении Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил об опасных региональных последствиях в случае применения США военной силы против Ирана. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Рассчитываем, что США и их единомышленники все же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию", – подчеркнул дипломат.

Небензя отметил, что кампания по "очернению" Исламской Республики продолжилась с новой силой в начале года, включая инсинуации по поводу внутрииранских протестов.

По его словам, на состоявшемся 15 января заседании Совета безопасности ООН, созванном по запросу Вашингтона, выступления западных делегаций "предсказуемо свелись исключительно к обвинениям в адрес Тегерана".

"Однако мы и целый ряд других конструктивно настроенных коллег по совету вернули дискуссию к его непосредственному мандату и указали, откуда исходят реальные угрозы международному миру и безопасности – от неприкрытых угроз применения силы против Ирана и вмешательства в его внутренние дела", – заключил Небензя.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает применение военной силы против Ирана только в крайнем случае. Американский президент Дональд Трамп намерен использовать все возможные дипломатические и политические инструменты, прежде чем рассматривать силовой вариант.

политика

