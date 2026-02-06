Форма поиска по сайту

06 февраля, 15:25

Экономика
Экономист Ордов: стремление ЦБ к снижению инфляции может привести к ужесточению политики

Экономист раскрыл наиболее вероятные сценарии действий ЦБ по ключевой ставке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На данный момент в стране сложилась уникальная ситуация, когда существует вероятность как дальнейшего понижения ключевой ставки, так и ее повышения. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

По его мнению, если Центробанк России решит строго придерживаться цели по уменьшению инфляции, это может потребовать дальнейшего ужесточения политики.

Сейчас на экономическую ситуацию в России влияют многие факторы, подчеркнул Ордов. С одной стороны, продолжают действовать проинфляционные силы. Фиксируется рост цен, в том числе и на продукты питания, хотя это нетипично для зимы. Связано это не только с повышением налогов, но и с жесткой денежно-кредитной политикой, которая должна стабилизировать цены, но также влияет на издержки.

С другой стороны, курс рубля укрепляется, что сдерживает инфляцию, отметил экономист. Это дает ЦБ возможность отказаться от повышения ключевой ставки.

"Однако одновременно можно наблюдать, что экономика начинает заметно замедляться: снижается активность, растет число банкротств, существенно падает доступность кредитов, включая ипотеку. Это создает риски не просто снижения темпов роста, а перехода к рецессии", – сказал он.

Ордов добавил, что на фоне достаточно стабильного курса рубля, у ЦБ появляются основания задуматься о необходимости поддержки экономики. Для возращения к устойчивому росту необходимо синхронизировать экономическую и денежно-кредитную политику.

Если правительство и Центробанк смогут прийти к единому решению и понять, что при поддержке деловой активности инфляция может стабилизироваться и приблизиться к целевому уровню в 4%, то ключевая ставка либо сохранится на текущем уровне, либо будет снижена на 0,5 процентного пункта. Эксперт отметил, что сейчас аргументы в пользу поддержки экономики становятся весомыми, так как жесткая политика ЦБ не останавливает инфляцию издержек и усугубляет экономический спад.

Ранее в ЦБ указали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне вплоть до марта может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики.

По мнению экспертов, Банк России может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. В таком случае ставки по вкладам опустятся до 13–14%.

