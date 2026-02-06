Сообщения о падении лифта на Новолесной улице в Москве не подтвердились

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) опроверг сообщения о падении лифта в одном из домов на Новолесной улице в Москве.

"Распространяемая отдельными телеграмм-каналами информация об инциденте с лифтом на улице Новолесной является ложной", – указала пресс-служба ведомства.

Департамент уточнил, что информация о случившемся поступила в службу "112", однако она не подтвердилась.

Ранее спасатели отреагировали на инцидент на улице Фадеева в центре столицы. Там в нежилом здании остановился лифт. При этом люди покинули его до прибытия служб. В результате никто не пострадал.

До этого в Москве рабочий упал в шахту лифта. Инцидент произошел в нежилом здании на улице Прянишникова. Пострадавший был госпитализирован.

