07 февраля, 20:25

Спорт

Почти 2,5 тыс человек приняли участие в "Московской лыжне"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В массовом зимнем забеге "Московская лыжня" приняли участие почти 2 500 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Московской федерации профсоюзов Наталью Свиридову.

На "Московской лыжне" спортсмены соревновались в лыжном забеге, игре в мини-футбол, гиревом спорте и метании медбола, семейной эстафете и веселых стартах. Юные участники мероприятия в рамках семейной эстафеты смогли пробежать дистанцию в 500 метров. Самому юному участнику мероприятия оказалось 3 года, а самому опытному – 80 лет.

По итогам в личном зачете среди мужчин победителем стал Александр Самсонов, а среди женщин – Василиса Легкова. Им вручили кубки, медали, дипломы и памятные вымпелы. Юным спортсменам лыжной семейной эстафеты и участникам веселых стартов подарили сладкие подарки.

Ранее сообщалось, что жители и гости столицы могут посетить ежедневные мастер-классы и эстафеты на льду, которые проводят на Северном речном вокзале. Спортивные эстафеты и зарядку можно застать на катке с 11:00 до 14:00. Мастер-классы и танцевальные марафоны проводятся с 17:30 до 20:30. В выходные дни на вечерние тренировки можно попасть с 18:00 до 21:00. Проводят их профессиональные тренеры, которые учат базовым элементам.

