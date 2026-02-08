Россиян предупредили о распространенных схемах мошенничества перед 23 февраля

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Об этом в бесед с РИА Новости заявил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами. Они предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, военную атрибутику или парфюмерию, маскируясь под сайты известных брендов. После оплаты покупатель либо не получает товар, либо ему приходит подделка без возможности возврата.

Вторая волна атак связана с ложной доставкой подарков. Мошенники, представляясь курьерами маркетплейсов или служб доставки, звонят или пишут жертвам. Под предлогом подтверждения адреса или оплаты "символической пошлины" они выманивают коды из смс, данные карт или доступ к аккаунтам, получая полный контроль над средствами.

Отдельно Немкин выделил схемы социальной инженерии с использованием образов военных, ветеранов и участников СВО. Будущим жертвам обмана рассылаются эмоциональные просьбы о сборе средств якобы на подарки подразделению или доставку посылок, часто с поддельными документами.

Депутат напомнил, что законные компании никогда не запрашивают коды из смс, данные карты или доступ к аккаунту. Перед любой оплатой стоит проверять адрес сайта и историю продавца.

В качестве защиты Немкин рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию, лимиты на переводы и отдельную карту для онлайн-покупок. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или перезвонить в компанию по официальному номеру.

