Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 05:24

Безопасность

Россиян предупредили о распространенных схемах мошенничества перед 23 февраля

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В преддверии Дня защитника Отечества 23 февраля мошенники стали массово использовать схемы, играющие на желании граждан сделать подарок. Об этом в бесед с РИА Новости заявил депутат Госдумы, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Парламентарий отметил, что одной из самых распространенных стала схема с фейковыми интернет-магазинами. Они предлагают "эксклюзивные" скидки на гаджеты, военную атрибутику или парфюмерию, маскируясь под сайты известных брендов. После оплаты покупатель либо не получает товар, либо ему приходит подделка без возможности возврата.

Вторая волна атак связана с ложной доставкой подарков. Мошенники, представляясь курьерами маркетплейсов или служб доставки, звонят или пишут жертвам. Под предлогом подтверждения адреса или оплаты "символической пошлины" они выманивают коды из смс, данные карт или доступ к аккаунтам, получая полный контроль над средствами.

Отдельно Немкин выделил схемы социальной инженерии с использованием образов военных, ветеранов и участников СВО. Будущим жертвам обмана рассылаются эмоциональные просьбы о сборе средств якобы на подарки подразделению или доставку посылок, часто с поддельными документами.

Депутат напомнил, что законные компании никогда не запрашивают коды из смс, данные карты или доступ к аккаунту. Перед любой оплатой стоит проверять адрес сайта и историю продавца.

В качестве защиты Немкин рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию, лимиты на переводы и отдельную карту для онлайн-покупок. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или перезвонить в компанию по официальному номеру.

Ранее россиян предупредили о популярных мошеннических схемах к 14 февраля. При этом одна из самых распространенных схем обмана – это фейковые доставки цветов или подарков. Мошенники, представляясь курьерами, запрашивают у жертвы СМС-код якобы для подтверждения заказа.

Читайте также


безопасность

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика